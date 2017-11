La modella di Victoria’s Secret cade in passerella ma il pubblico la consola

Fare un passo falso e cadere è uno dei peggiori incubi delle modelle che sfilano in passerella ed è quanto successo alla 28enne Ming Xi lunedì 20 novembre a Shanghai. Nel corso del Victoria’s Secret Fashion Show, uno degli eventi più attesi nel mondo della moda, la ragazza ha perso l'equilibrio finendo a terra. Fortunatamente, però, la collega Gizele Oliviera è immediatamente corsa in suo aiuto e Ming Xi si è rialzata per continuare la sua sfilata tra gli applausi del pubblico. Un piccolo incidente che però è stato ripreso da diversi spettatori in platea e una volta finito in rete è diventato virale in pochissimo tempo.