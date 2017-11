Un carretto addobbato a festa e trainato da due cavalli si è fermato davanti alla Casa Bianca per una consegna speciale: l' albero di Natale presidenziale. Come da tradizione ad accogliere l'abete, proveniente dal Wisconsin e alto più di sei metri , è stata la first lady in persona. Quest'anno è toccato a Melania Trump che si è fatta accompagnare da suo figlio Barron di soli undici anni, ma già più alto di lei.

Dopo otto anni di Michelle Obama, per la prima volta è Melania a fare da padrona di casa e ad accogliere l'albero di Natale ufficiale delle Casa Bianca. La differenza tra le due first lady si nota subito nello stile. Michelle apriva la porta informale, vestita casual e seguita dai suoi cani. Melania invece è come sempre elegante: dolcevita rosso, stivali alti, cappotto stile plaid. Impeccabile anche il rampollo.



L'abete di sei metri occuperà l'intera Blue Room e verrà addobbato dopo la festa del Ringraziamento che quest'anno cade il 23 novembre. Per l'occasione la famiglia presidenziale sta programmando una vacanza in Florida.