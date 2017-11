Lo scintillante inverno di New York

In questo periodo non mancheranno mercatini d’artigianato, decorazioni speciali nei negozi, eventi culturali, spettacoli, mostre e attività per i bambini. I fuochi d’artificio a Prospect Park (Brooklyn) e, ovviamente, l’immancabile festa di Capodanno a Times Square concluderanno questo lungo periodo di festeggiamenti. E New York City è ancora più speciale durante il periodo delle feste: in quest’occasione gli hotel, le attrazioni, i ristoranti e i negozi mostrano il meglio di sé. Ecco una sintesi delle attrazioni che la metropoli più celebre degli Usa può offrire, cominciando da Manhattan.



Bande da tutto il mondo - La 91a edizione della Macy’s Thanksgiving Day Parade dà il via alla stagione delle feste il 23 novembre. Le vie iconiche della città saranno invase da giganteschi gonfiabili colorati e ospiteranno performance a opera dagli artisti di Broadway, così come esibizioni di bande musicali provenienti da tutto il Paese. Saranno presenti anche molte celebrity. Il 29 novembre è in programma l’attesissima cerimonia di accensione dell’albero di Natale del Rockefeller Center, che rimarrà illuminato fino al 7 gennaio.



Alta moda e shopping - Le vetrine di negozi e grandi magazzini addobbate per la stagione natalizia sono un vero spettacolo a cielo aperto. Per non perdere le più belle, è possibile seguire i tour giornalieri proposti da WindowsWear. L’itinerario inizia da Macy’s a Herald Square per poi percorrere la Fifth Avenue, passando da Empire State Building, Bryant Park, Rockefeller Center, Central Park e altri punti strategici. Louis Vuitton presenterà la mostra gratuita Volez, Voguez, Voyagez – Louis Vuitton dal 27 ottobre al 7 gennaio presso l’American Stock Exchange building a Lower Manhattan. Curata da Olivier Saillard e progettata da Robert Carsen, la mostra ripercorrerà la storia della maison francese dal 1854 ad oggi.



Spettacoli super e piste ghiacciate - Il 30 dicembre il leggendario Apollo Theater di Harlem ospiterà la Regeneration Night, durante la quale si festeggerà la Kwanzaa, una tradizionale festa afroamericana che celebra la famiglia, il senso della comunità e la cultura tramite balli e musica. Dal 29 novembre al 31 dicembre, la Alvin Ailey American Dance Theater presenta i suoi spettacoli per le feste al New York City Center. La compagnia di 32 ballerini diretta da Robert Battle si esibirà in numerosi lavori dinamici e performance speciali. Tra le novità della stagione, le premiere mondiali di Members Don’t Get Weary e Victoria, oltre ad un gran finale per la notte di Capodanno. Con l’arrivo dell’inverno aprono anche le piste di pattinaggio sul ghiaccio: da non perdere quella del Rockefeller Center , Wollman Rink a Central Park, quella del Winter Village a Bryant Park e la pista di Brookfield Place.



Nel Bronx - La 26° edizione dell’Holiday Train Show del New York Botanical Garden presenta modellini di treno che viaggiano in una rappresentazione in scala della città con la riproduzione di oltre 150 monumenti, come l’Empire State Building, il Chrysler Building, il General Electric Building e la St. Bartholomew’s Church. Dal 22 novembre al 15 gennaio . Wave Hill ospita, il 9 e il 10 dicembre, un workshop dedicato alle famiglie, che potranno realizzare ghirlande e molti altri addobbi natalizi da portare poi a casa.



Brooklin - Il Brooklyn Ballet metterà in scena una versione moderna del Nutcracker ( Schiaccianoci), che fonde danza classica, hip hop e altri generi di danza, con personaggi rivisitati e scene che mostrano i quartieri di Brooklyn, da Old Dutch Brooklyn a Flatbush Avenue. Lo spettacolo è in programma il 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 dicembre. Durante l’Hanukkah (12-19 dicembre), la festa ebraica conosciuta anche come “festa delle lampade”, verrà illuminato il candelabro ebraico della Grand Army Plaza, il più grande del mondo. Questa tradizione, in vigore dal 1984, prevede anche concerti, regali per i bambini e spettacoli a tema.Sempre presso la Grand Army Plaza sono in programma grandiosi fuochi d’artificio la notte di Capodanno. La vista migliore si gode lungo la Prospect Park’s West Drive o tra la piazza e la nona strada.



Queens - La Gingerbread Lane (esposizione di casette fatte in casa con pan di zenzero) alla New York Hall of Science sarà aperta dall’11 novembre al 14 gennaio, con oltre mille casette e strutture di pan di zenzero. Astoria Market Bohemian Hall propone shopping natalizio il 3, 10 e 17 dicembre, con oggetti vintage, prodotti di artigianato locale e dolci dei panettieri della zona. La tradizione di A Christmas Carol della Titan Theatre Company torna anche quest’anno al Queen’s Theatre. Scrooge e I fantasmi del Natale aspettano grandi e piccoli dall’8 al 22 dicembre.



Staten Island - La prima Winter Wonderland SI al Richmond County Bank Ballpark comprenderà pattinaggio sul ghiaccio, giochi e un mercato con 34 bancarelle, a poca distanza dallo Staten Island Ferry. Ogni sera al tramonto verrà organizzato uno spettacolo di luci e suoni, mentre all’Igloo Bar ci saranno cocktail tematici e intrattenimento dal vivo. Ormai una tradizione delle feste, il Christmas Show del St. George Theatre è alla sua 14a edizione e tornerà dall’8 al 10 dicembre. A poca distanza dallo Staten Island Ferry, il teatro storico presenta uno spettacolo di due ore con più di 100 attori, un’orchestra dal vivo e diverse scenografie classiche delle feste.



Per maggiori informazioni: www.nycgo.com