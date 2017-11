Un ristorante pronto a servire menù composti da tre portate e dell'ottimo vino per un costo di 49 euro, con l'opzione di poter scegliere anche dei piatti vegani. La caratteristica principale del nuovo locale aperto nel centro di Parigi "O'naturel" non è tanto il cibo, ma "l'abbigliamento" della clientela: nella capitale parigina i due gemelli Stephane e Mike Saada hanno inaugurato il primo ristorante per nudisti del paese, concedendo così ai tantissimi naturisti un luogo dove poter mettersi in libertà non solo d'estate.



Come spiegano i due proprietari del locale, l'impegno dello staff è quello di garantire il totale rispetto reciproco con la clientela. Per questo i coprisedie vengono cambiati dopo ogni commensale e non sono ammessi cellulari e macchine fotografiche, proprio per evitare che altri ospiti vengano ripresi.