Global Citizen Festival, "giallo" su Matteo Renzi: il premier c'è, ma non sale sul palco

Il Global Citizen Festival di New York è un evento politico-musicale organizzato ogni anno nei giorni dell'Assemblea generale dell'Onu e, come da tradizoone, ospita una parata di star. Tra gli ospiti di questa edizione Bill Gates, Bono Vox, Joe Biden e Michelle Obama. Grande assente Mattero Renzi che, come da programma, avrebbe dovuto salire sul palco e invece ha preferito rimanere dietro le quinte. Il premier è stato annunciato proprio del fondatore di Microsoft che alla fine del suo intervento lo ha presentato come rappresentante di una generazione di giovani "global leader" impegnati a cambiare il mondo. Ma di Renzi nessuna traccia. Qualche secondo a luci spente, poi parte un video seguito da uno stacco musicale e si passa a un altro ospite. Il suo staff minimizza: "È arrivato, ma è rimasto nel “backstage”, ha conversato con Bill Gates e altri ospiti. Quella dell'imprenditore è stata solo una citazione, nessun giallo".