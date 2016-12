Giubileo, riti di conclusione: chiuse le Porte Sante in tutto il mondo

La giornata di oggi segna la conclusione dell'Anno Santo in tutte le diocesi del mondo con la chiusura delle Porte Sante nelle cattedrali. Domenica prossima Papa Francesco darà il via all'atto finale del Giubileo chiudendo anche la Porta della basilica di San Pietro, in Vaticano. A Roma il rito viene compiuto nelle chiese di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura.