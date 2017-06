Giovane nuorese ucciso a Londra, arrestata una donna

"Abbiamo effettuato un arresto, ma l'indagine è ancora nelle sue fasi iniziali - ha aggiunto l'ispettore Holmes -. Per questo esorto i testimoni a farsi avanti, chiunque abbia qualche informazione utile per ricostruire l'omicidio si faccia avanti il prima possibile". Secondo alcuni media, la donna finita in manette potrebbe essere la coinquilina che per prima aveva lanciato l'allarme.