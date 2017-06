Londra, ragazzo italiano accoltellato a morte | Polizia: "Dinamica da chiarire"

Un 24enne originario di Nuoro, Pietro Sanna, è stato accoltellato a morte a Londra. Lo riferiscono fonti investigative in Gran Bretagna. Il consolato generale italiano è in contatto con la famiglia della vittima e con la polizia inglese, che sta indagando per fare luce sull'episodio. Il giovane sarebbe stato accoltellato da un ladro sorpreso in casa a rubare. Secondo Scotland Yard, le circostanze esatte dell'accaduto sono però ancora da chiarire.