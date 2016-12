Giorno storico per il Brasile: tre presidenti nel giro di 24 ore

In Brasile il 31 agosto è stato un giorno che entrerà negli annali: non solo per l'impeachment del capo dello Stato, ma anche perché il Paese ha avuto tre presidenti della Repubblica in 24 ore. Dopo la revoca del mandato di Dilma Rousseff, infatti, nuovo presidente è stato proclamato Michel Temer. Ma a fine giornata ha assunto la presidenza a interim lo speaker della Camera, Rodrigo Maia, dato che Temer è partito per il G20 in Cina.