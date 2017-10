Giappone, netta vittoria della coalizione del premier Abe | Ora può cambiare la costituzione pacifista

Elezioni in Giappone, vince la coalizione del premier Shinzo Abe Ansa 1 di 11 Ansa 2 di 11 Ansa 3 di 11 Ansa 4 di 11 Ansa 5 di 11 Ansa 6 di 11 Ansa 7 di 11 Ansa 8 di 11 Ansa 9 di 11 Ansa 10 di 11 Ansa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le ultime indicazioni del canale pubblico Nhk assegnano ai liberal democratici di Abe un numero superiore ai 310 seggi assieme all'alleato di governo, il partito di centrodestra di ispirazione buddista Komeito.



Secondo le analisi dei media nipponici, proprio la crescente instabilità nella penisola coreana e la minaccia di un conflitto nucleare rappresentano le motivazioni più plausibili ad aver spinto gli elettori a scegliere la retorica nazionalista dei conservatori rispetto alle incognite degli altri schieramenti. L'opposizione più accreditata, il Partito della Speranza della governatrice di Tokyo Yuriko Koike, si è rivelata un flop rispetto alle aspettative, malgrado le similitudini col manifesto di Abe sulla riforma della carta costituente. Avanza invece la sinistra più liberale rappresentata dal Partito costituzionale democratico di Yukio Edano, che intende opporsi con veemenza ai programmi della coalizione, incluso il progetto di riattivazione delle centrali nucleari.



La costituzione nipponica del 1947, redatta sotto la supervisione dell'occupazione statunitense, non consente al Giappone l'intervento del proprio esercito sui teatri di battaglia internazionali, anche nei conflitti in cui siano presenti nazioni alleate, ma solo nei casi di legittima difesa. Abe non fa mistero di voler cambiare l'articolo 9 per ridefinire il ruolo delle Forze di autodifesa, in un contesto sempre più volubile a livello geopolitico, e all'interno di un'area geografica dove le dispute diplomatiche e territoriali, in prevalenza con la Cina, non si sono mai sopite.



A ridosso del risultato elettorale il premier ha spiegato che solleciterà l'appoggio di tutte le forze politiche per il progetto di revisione della costituzione, per il quale non ha ancora previsto un termine. Appare probabile invece un rimpasto dell'esecutivo. Abe potrebbe ottenere il terzo mandato consecutivo nelle primarie del partito liberal democratico del prossimo settembre, diventando cosi il premier più longevo della storia in Giappone.