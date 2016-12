Germania, arrestato l'algerino 19enne ricercato a Brema

E' stato arrestato a Brema, in Germania, il rifugiato algerino di 19 anni fuggito da un ospedale psichiatrico gridando "vi faccio saltare in aria". Lo rende noto la polizia federale tedesca, citata dai media locali. Il giovane aveva dichiarato il suo sostegno all'Isis e all'autore dell'attentato a Monaco di Baviera. Per precauzione le autorità avevano evacuato un centro commerciale.