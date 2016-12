La polizia tedesca ha arrestato cinque uomini che avrebbero reclutato giovani musulmani per l'Isis , soprattutto in Bassa Sassonia e Nordreno-Vestaflia. Lo riferisce il sito del quotidiano Sueddeutsche Zeitung. Tra gli arrestati c'è un " predicatore " detto "senza volto" e considerato "il peggiore" in ambienti della sicurezza.

Il "predicatore senza volto", 32 anni, si fa chiamare Abu Walaa ma il suo vero nome è Ahmad Abdelazziz A. I suoi quattro sospetti complici sono un turco di 50 anni, Hasan C., un tedesco serbo di 36, Boban S., un tedesco di 27, Mamoud O., e un camerunese di 26, Ahmed F. Y.. I reclutatori sono sospettati di agire per conto dell'Isis e vengono accusati di sostegno ad organizzazione terroristica: avrebbero aiutato a livello logistico e finanziario giovani musulmani a recarsi all'estero per la guerra santa.



Alla fine di luglio c'erano state perquisizioni, tra l'altro in una moschea della periferia nord di Hildesheim, considerata un "importante luogo di incontro degli ambienti salafiti" a livello nazionale.