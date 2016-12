Germania, afferrato e stritolato da robot: muore operaio Volkswagen

Tragedia sul lavoro in Germania dove un robot ha schiacciato ed ucciso un operaio 22enne in una fabbrica della Volkswagen. E' accaduto nell'impianto di Baunatal, circa 100 km da Francoforte. Stando a quanto emerso, il macchinario, utilizzato per prelevare parti delle auto e montarle, avrebbe invece afferrato l'operaio e schiacciato contro una lastra metallica.