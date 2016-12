Gb, una donna utilizzerà gli ovuli della figlia defunta per la fecondazione in vitro: "Partorirò mio nipote"

Mamma al cubo. Questo è il futuro di una donna inglese che sta lottando da cinque anni per poter utilizzare gli ovuli della figlia defunta per la fecondazione in vitro. Gli specialisti hanno accolto la richiesta della 60enne, che andrà negli Stati Uniti per sottoporsi alla fecondazione, dopo che anche la Corte d'Appello ha approvato la richiesta. Dopo anni di battaglie legali, la donna potrebbe quindi diventare mamma del nipotino.