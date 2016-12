Gb, Sturgeon: il Parlamento scozzese potrebbe bloccare la Brexit

La premier scozzese Nicola Sturgeon ha detto alla Bbc che il Parlamento di Edimburgo potrebbe provare a bloccare l'uscita dall'Unione europea della Gran Bretagna. L'esito del referendum in Scozia è stato diverso rispetto a quello britannico complessivo (il "Remain" ha vinto con il 62% dei voti contro il 38%, il "Leave" ha vinto invece con il 52% contro il 48%). Per Sturgeon l'ipotesi di un veto, fin dove la legge lo consente, non è irrealistica.