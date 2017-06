Gb, problemi per il governo May: rinviato il discorso della regina

Il Queen's Speech, il discorso alle Camere britanniche con cui la regina inaugura ogni sessione parlamentare e legge il programma del governo per l'anno successivo, sarà rinviato "di qualche giorno", secondo fonti ufficiose citate dalla Bbc. L'appuntamento era previsto per lunedì 19, ma le difficoltà del premier Theresa May a garantirsi una nuova maggioranza costringono a prendere tempo.

Il risultato delle elezioni della scorsa settimana, in cui il partito conservatore della May ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento, ha sollevato grandi domande su come il governo possa andare avanti con il suo piano per portare il Regno Unito fuori dall'Unione europea. E nemmeno l'appoggio esterno degli unionisti nordirlandesi del Dup ai Tory del premier sembrano aver dato al governo la possibilità di formare una maggioranza solida.