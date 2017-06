Gb, dopo l'ultimatum Tory si dimettono i due principali collaboratori della May

Timothy e la Hill erano invisi a vari notabili e media Tory per il ruolo di "cani da guardia" della May e per essere i suoi consiglieri "occulti". Pare che si debba principalmente a loro la scelta del voto anticipato. Secondo quanto riferisce la Bbc, Timothy si è assunto la responsabilità del programma elettorale dei conservatori, in particolare per quanto riguarda i tagli alla spesa sociale.



"Campagna sbagliata, il paese è diviso" - "Mi assumo la responsabilità della campagna elettorale, che è stata un errore rispetto al nostro programma", scrive Nick Timothy. "la ragione della nostra delusione non è il mancato sostegno a Theresa May e ai conservatori - si legge nella lettera pubblicata sul sito dei Tory - . Bensì l'inaspettato aumento del seguito verso i laburisti". "Si possono fare tutte le speculazioni del mondo su questo, ma la semplice verità è che la Gran Bretagna è un paese diviso. Molti sono stanchi dell'austerità, molti restano arrabbiati o frustrati per la Brexit e molti giovani sentono di non avere le opportunità che hanno avuto i loro genitori".