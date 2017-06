Voto Gb, protesta davanti al Parlamento di Londra: "Theresa May dimettiti"

Centinaia di persone si sono riunite davanti al Parlamento britannico per protestare, in modo pacifico, contro il governo di Theresa May. La campagna è scattata sui social per iniziativa degli elettori del Labour Pary all'insegna degli hashtag #NotMyPrimeMinister, #NoMandate e #Notmygovernment. "Coalizione dell'orrore", si legge su diversi cartelli, e su altri "Contro il razzismo e il bigottismo".