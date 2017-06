Gb, May dopo incontro con la regina: "Farò un nuovo governo per la Brexit"

Dopo le elezioni i conservatori della premier britannica Theresa May si attestano come primo partito nel Regno Unito, ma non arrivano alla maggioranza assoluta. "Formerò un nuovo governo per attuare la Brexit e mantenere il Paese sicuro", ha detto la May a Downing Street al ritorno dall'incontro con la regina Elisabetta che l'ha autorizzata a formare un nuovo esecutivo con l'appoggio degli unionisti nordirlandesi.