Gb, papà diventa youtuber per riconquistare l'attenzione dei figli

"Ciao, mi chiamo Joe Daddy YouTube , la ragione per cui io sto lanciando il mio canale è ben precisa: sto male a vedere costantemente i miei figli con le loro teste abbassate davanti agli smartphone. Così se questa è l'unica via per comunicare con loro, è la via giusta". Justin Smith , 43 anni, di Hull, in Inghilterra, ha deciso così di diventare uno youtuber per catturare di nuovo l'attenzione dei suoi 5 figli: due bambine di 10 e di 11 anni e tre maschi di 13, 14, 22 anni.

"Voglio che guardino me, non una cosa insensata", ha aggiunto Smith lanciando il suo canale YouTube per comunicare con gli stessi strumenti tecnologici di cui sono ossessionati i suoi ragazzi. "Ho cinque bellissimi bambini. Ero solo un po' turbato stamattina. Mi sono alzato e volevo parlare con le mie due bellissime figlie ma avevano le cuffie per guardare YouTube". "Ho pensato se non puoi batterli, unisciti a loro, quindi ho avuto un ottimo suggerimento da un mio amico che mi ha detto di creare un canale mio". E così ha fatto il papà 43enne.



Dopodiché ha obbligato i ragazzi a iscriversi per ricevere gli aggiornamenti degli ultimi post. Mr Smith ha tenuto ha precisare che è un padre orgoglioso dei suoi figli e che il canale YouTube è un modo per ironizzare e farsi "una risata" su una tematica comunque seria e che ovviamente non ha paura di dire loro di trascorrere meno tempo online.