Gb, nuova allerta meteo: dopo Ophelia arriva la tempesta Brian

Questa volta non è insolita come l'uragano Ophelia né si prospetta così distruttiva, ma ha pur sempre il profilo inquietante di una tempesta la prossima perturbazione atlantica in arrivo venerdì sulle Isole britanniche, secondo l'ultima allerta meteo delle autorità. Lo "storm", a cui è stato dato il nome di Brian, è atteso di buonora sulle coste del Galles, dove è stata già preannunciata la chiusura degli accessi al lungomare di Aberystwyth.