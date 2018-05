Gb: manifestazione sindacati, migliaia in piazza a Londra

Il Castello di Windsor

Migliaia di persone sono scese per le vie del centro di Londra sabato in una protesta organizzata dai sindacati per un aumento del salario minimo e un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Lo riporta la Bbc. Tra i manifestanti anche molti impiegati del Nhs, il servizio sanitario nazionale, da mesi in crisi nera per mancanza di piu' fondi dal governo conservatore. In tanti agitavano cartelli con la scritta "Tories out".