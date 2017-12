I gemellini britannici Louis, Max e Gabriel, 4 anni, amano giocare insieme. Ma per quest’ultimo non è così semplice e scontato stare dietro ai suoi energici fratellini: quando loro gli chiedono di giocare a calcio o a nascondino lui non può accontentarli. Gabriel, infatti, soffre di diplegia spastica, una forma di paralisi cerebrale. Di conseguenza, non riesce a camminare bene. E quindi a correre e saltare come tutti gli altri bambini amano fare. Il suo desiderio di Natale è quello di poter riacquistare l’uso delle gambe per giocare con i suoi fratellini. Potrebbe riuscirci con un’operazione, che però costa 40mila sterline. Per questo, i genitori hanno lanciato una raccolta fondi: Go Gabriel Go!.