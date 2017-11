Pavia, "Regalateci la tv": l'appello dei bimbi che lottano contro il cancro

La raccolta fondi - L’appello di Aurora ha commosso tutta la città e ha scatenato la solidarietà delle associazioni. "Siamo rimaste particolarmente colpite - ha dichiarato Chiara Collivignarelli di Mamme Connesse a La Provincia Pavese - Parliamo di un reparto di lunga degenza, in cui spesso i bambini non possono nemmeno alzarsi, vogliamo dare il nostro contributo per regalare loro qualche ora di distrazione, sarà il nostro regalo di Natale. Raccoglieremo le quote a nome dell’associazione e le verseremo con un bonifico al Cral. La prima fase della raccolta fondi verrà chiusa questa domenica, il 19 novembre, una seconda domenica 3 dicembre in modo da avere tempo per fare il bonifico e consentire di acquistare le tv”.



“Sono colpito dalla mobilitazione generale. Se raccoglieremo più soldi di quel che servono per le tv li consegneremo al reparto che potrà utilizzarli per tutte le altre esigenze”, ha detto Pietro Castellese, che quotidianamente organizza raccolte fondi per la pediatria e momenti di festa per i pazienti.



Per dare un contributo si può fare un bonifico (Iban: IT27 Z056 9611 3000 0002 0038 X87) con la causale “Una Tv per i Bambini del Reparto Pediatria”.



Un altro desiderio - Ma non è finita. I piccoli del reparto hanno espresso un altro desiderio: “Riusciremo sicuramente a comprare i 16 televisori in pochi giorni e organizzeremo una grande festa nel reparto - ha scritto Castellese su Facebook. - Abbiamo ancora un piccolo desiderio: avere con noi anche per pochi minuti nel reparto a consegnare le tv lo chef Antonino Cannavacciuolo, per accontentare Aurora, Nicolas e gli altri piccoli fans. Sicuramente qualcuno di voi conosce qualcuno del suo staff. Grazie di cuore”.