Gb, Femministe contro Apple: "Gli iPhone sono troppo grandi per le mani delle donne"

Dato che la mano femminile media è più corta di un pollice in larghezza rispetto a quella maschile, le donne denunciano di aver bisogno di dispositivi più piccoli. La larghezza dello schermo dei nuovi modelli di iPhone X va da 5,8 pollici a 6,5 pollici, rispetto all'iPhone SE, che ha uno schermo più piccolo, di 4 pollici.



Caroline Criado Perez, nota attivista inglese, ha rivelato al quotidiano britannico di aver sviluppato lesioni da sforzi ripetitivi usando un telefono che era troppo grande per la sua mano. "Le donne comprano più iPhone rispetto agli uomini, mi disorienta che Apple non progetti pensando ai nostri corpi. Dovremmo essere arrabbiate per questo, stiamo pagando denaro come gli uomini per un prodotto che non funziona altrettanto bene per noi".



Secondo la parlamentare laburista di Birmingham Yardley, Jess Phillips, "in tutto il design e lo sviluppo tecnologico lo standard predefinito è sempre quello che si addice a un uomo: le aziende devono migliorare nel riconoscere che la loro idea di normalità deve tenere conto di tutti i loro clienti".



Un'altra critica viene mossa ad Apple che avrebbe poche donne al vertice della società. Anche la scrittrice, sociologa ed esperta di tecnologie, Zeynep Tufekci, che collabora col New York Times e vive negli Usa, ha spiegato: "'Benvenuti in schermi grandi' dice Apple e le donne come me con le mani piccole che hanno bisogno di un telefono più sicuro costantemente rischiano di perderlo".