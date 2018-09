Il Watch "è diventato un guardiano intelligente della salute di chi lo indossa", ha affermato il chief operating officer Jeff Williams. Il dispositivo può identificare un ritmo cardiaco irregolare e avvisare l'utente. "E' in grado con i nuovi sensori di identificare anche un'eventuale caduta da parte di chi lo usa e può chiamare i contatti di emergenza con la funzione SOS. Solo pochi anni fa la categoria lanciata dall'Apple Watch non esisteva. E' il numero uno nel mondo".



I dati raccolti verranno salvati sul cloud. Quanto alla batteria, l'autonomia standard è di 18 ore come sulla serie 3. E di 6 ore, ha precisato Williams, utilizzandolo in modalità "full Gps" che, secondo Apple, corrisponde al "tempo tipico di una maratona".



Una novità che ha le potenzialità di rivoluzionare parte dell'industria sanitaria, rendendola più a misura dei consumatori e facilitando anche il rapporto medico-paziente. Il tutto senza rinunciare alla privacy: "I vostri dati sono protetti. Ad Apple crediamo che le vostre informazioni personali vi appartengano. Voi decidete chi le può vedere", ha affermato Jeff William dal palco dello Steve Jobs Theatre a Cupertino. "Siamo entusiasti di aver reso l'Apple Watch uno strumento essenziale nella vita delle persone. Ora diventerà anche un prezioso alleato per la nostra salute".



Nuovo Watch a partire da 399 dollari dal 21 settembre - Il nuovo Apple Watch sarà disponibile in aluminium silver, gold e space grey e avrà un prezzo a partire da 399 dollari; con la versione cellulare a partire da 499 dollari. Sarà possibile pre-ordinarlo dal 14 settembre e sarà disponibile dal 21 settembre in 26 Paesi.



Due le versioni dell'iPhone XS - La parola è poi passata all'amministratore delegato del gruppo di Cupertino, Tim Cook, per il momento più atteso, ovvero il lancio dei nuovi iPhone. L'iPhone XS da 6,5 pollici si chiama XS MAX. I nuovi iPhone XS hanno un riconoscimento facciale più veloce grazie ad algoritmi più veloci: "E' il riconoscimento facciale più sicuro in uno smartphone", hanno spiegato dall'azienda mettendo in evidenza che il dispositivo è dotato del chip A12 Bionic, disegnato appositamente per questo smartphone. Fra le opzioni a disposizione anche quella con uno storage di 512 GB. I dispositivi resistono all'acqua, sono predisposti per poter sopportare almeno 30 minuti di immersione a 2 metri di profondità.



Prezzo partenza iPhone XS MAX a 1.099 dollari, in vendita dal 21 settembre - L'iPhone XS ha un prezzo di partenza di 999 dollari, mentre l'iPhone XS MAX di 1.099 dollari. Potranno essere pre-ordinati dal 14 settembre e saranno disponibili dal 21 settembre anche in Italia. L'iPhone XS, che ha la 'dual Sim' (ovvero la possibilità di gestire alternativamente due numeri di telefono) con tecnologia E-SIM , ha una batteria che dura 30 minuti di più dell'iPhone X, mentre l'iPhone XS MAX ha una batteria che dura fino a 90 minuti di più.



Ecco il più "economico" iPhone XR, da noi a 889 euro - Apple ha poi lanciato l'iPhone XR, la versione più "economica" del suo popolare smartphone, con uno schermo LCD da 6,1 pollici. Il prezzo di partenza è 749 dollari, in Italia da 889 euro.



Cook: dispositivi iOS hanno raggiunto quota 2 miliardi - "Ha raggiunto quota 2 miliardi il numero di dispositivi mobili che in tutto il mondo utilizzano iOS", il sistema operativo di Apple, ha rivendicato Tim Cook. "Non è solo il più avanzato, iOS - ha detto - è anche il sistema operativo più personale". Cook, alla fine dell'evento, ha quindi ringraziato i dipendenti Apple offrendo alcune informazioni di servizio: il 17 settembre sarà rilasciato iOS 12, l'aggiornamento dell'Apple Tv e a breve sarà anche disponibile quello per l'HomePod.