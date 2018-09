Gb, caso Maddie McCann: le ricerche potrebbero chiudersi a fine settembre

Le ricerche di Madeleine McCann , la bambina britannica scomparsa nel 2007 in Portogallo, potrebbero terminare entro tre settimane, a fine settembre. È quanto riporta il Daily Mail, citando una fonte vicina ai genitori della piccola, che quando è svanita nel nulla aveva 3 anni. I fondi destinati alle ricerche dovrebbero esaurirsi alla fine di questo mese dato che non è ancroa stata presentata una nuova richiesta di risorse da parte del Ministero dell'Interno.

La fonte vicina ai genitori di Maddie ha rivelato che "nemmeno loro hanno idea se le ricerca terminerà bruscamente o potrà proseguire ancora per qualche tempo. E ha aggiunto: "Kate e Gerry sono grati alla polizia metropolitana per tutto ciò che ha fatto nel corso degli anni e sperano ovviamente che l'inchiesta sul sequestro della figlia continui e che vengano resi disponibili più fondi".

A marzo il Ministero dell'Interno aveva stanziato altri 150 mila sterline per proseguire con le indagini. In tutto sono stati spesi oltre 11 milioni di sterline nelle ricerche. Dal 2011 a oggi, gli agenti hanno visionato e tradotto 40 mila documenti prodotti dalla polizia portoghese, che ha condotto l'indagine iniziale, e dalle otto squadre di investigatori privati ​​che hanno lavorato al caso.

Circa 600 persone "sospette" sono state esaminate e le segnalazioni di avvistamento di Madeleine in Brasile, India, Marocco e Paraguay, su un aereo tedesco e in un supermercato neozelandese sono state vagliate e verificate approfonditamente.



A maggio i genitori hanno pubblicato, sulla pagina Facebook ufficiale "Find Madeleine Campaign", un post per celebrare il quindicesimo compleanno della figlia e le hanno voluto lasciare un messaggio: "Ti amiamo, ti stiamo aspettando e non ci arrenderemo mai". Il post era accompagnato da una delle ultime foto di lei a tre anni immortalata mentre sorrideva sotto un cappello a tesa larga e affiancata da un nastro verde e giallo che simboleggia speranza, forza e solidarietà.