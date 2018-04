Alfie, ricorso dei genitori per portarlo in Italia: ripristinata l'alimentazione

I genitori di Alfie Evans hanno annunciato un nuovo ricorso in appello contro la decisione del giudice dell'Alta corte britannica Anthony Hayden di dire "no" al trasferimento del piccolo da Liverpool a un ospedale italiano. Il piccolo è tornato a ricevere nutrimento assistito nell'ospedale Alder Hey dopo aver resistito "per 36 ore" in seguito al distacco dalle macchine ed essere entrato nel secondo giorno di vita contro le previsioni dei medici.