Gb, Cameron tentò accordo con Merkel per scongiurare Brexit

L'ex primo ministro britannico David Cameron tentò un accordo in extremis con la cancelliera tedesca Angela Merkel per scongiurare la Brexit a poche ore dal voto. Lo rivela la Bbc secondo cui Londra chiese a Berlino di firmare una dichiarazione riguardante restrizioni alla libera circolazione nell'Ue per far sì che, alle urne, prevalessero i "Remain" sui "Leave". Il governo inglese, però, decise poi di non insistere.