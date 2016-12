Gb, cade aereo team acrobatico

Un aereo britannico impegnato in un'esibizione acrobatica è precipitato a Oulton Park, nel Cheshire, durante le manifestazioni del Carfest 2015, evento per gli appassionati di automobili che è anche l'occasione di una raccolta fondi per bambini in difficoltà promossa dalla Bbc. Il velivolo, un Folland Gnat monomotore si è schiantato fra gli alberi. Non risultano conseguenze fra gli spettatori, ma si teme per la vita del pilota.