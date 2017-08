Gb, bufera sugli F-35, Times: costi extra per "jet difettosi"

Dilaga anche in Gran Bretagna la polemica sugli F-35, i caccia prodotti dagli Usa già finiti nella bufera in Italia per i costi e la presunta inaffidabilità. A rilanciare il caso è un'inchiesta del Times sugli intoppi tecnici di "jet difettosi" e sul rapporto qualità-prezzo. Il quotidiano rivela che i costi rischiano di salire dai 100 milioni di dollari annunciati per aereo a 150 per "costi nascosti", ma il ministero della Difesa britannico nega.

Fonti ministeriali assicurano che tutto avverrà ai migliori costi possibili e che sarà garantita una migliore capacità operativa alle Forze Armate britanniche.



Costi aggiuntivi nascosti - Il Times sottolinea invece che per i jet è stata già prevista la necessità di aggiornare il software dei nuovi caccia e di cambiarne alcune parti. Questo comporterebbe costi aggiuntivi fino a questo momento ignorati o insabbiati dal fornitore dei contratti iniziali.



"Problemi di fabbricazione" - Il Regno Unito ha ordinato 138 unità, di cui 48 della variante F-35B, capace di decollare e sbarcare verticalmente. Tuttavia, dal rapporto del quotidiano inglese si evince che quattro di questi velivoli sarebbero troppo pesanti e non possono così eseguire le operazioni di decollo e sbarco in modo sicuro. Inoltre il jet stealth non sarebbe in grado di trasmettere dati a navi o aerei di generazione precedente senza venire intercettato dal nemico.



Sistema software a rischio di attacchi informatici - Nuove problematiche, infine, sono venute a galla sul fronte informatico. Il sistema software, costato 12 miliardi di stelline, sarebbe soggetto ad attacchi hacker e la Gran Bretagna non sembra essere in grado di modificare da sola il codice sorgente per prevenirli. Si stima che, per mettere al sicuro e far funzionare regolarmente l'F-35, il reparto militare britannico debba mettere da parte 400 milioni di sterline solo nel 2017.