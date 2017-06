Gb, bimbo di 5 anni salva la vita al fratellino che stava soffocando

Oliver Bevans è un bambino inglese di soli 5 anni che ha salvato la vita al fratellino mettendo in pratica le manovre anti soffocamento imparate a scuola. Stanley, 3 anni, stava mangiando delle polpette a base di pane quando un boccone gli è rimasto in gola. Il primogenito ha capito al volo la situazione e ha colpito alla schiena il bambino in difficoltà battendogli la schiena per tre volte.