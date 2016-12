G7, Renzi: "Abbiamo proposto Taormina, un dovere morale fare il summit al Sud"

"Non è una polemica con altri territori. Voglio essere chiaro - ha sottolineato Renzi - credo fosse un dovere morale ospitarlo al Sud intanto per dare un segnale e state vedendo quanto stiamo investendo al Sud, e la Sicilia luogo ideale per tenere insieme cultura e accoglienza".



Sindaco Taormina: "Giusto riconoscimento per la Sicilia" - "E' il giusto riconoscimento per una terra, la Sicilia, che tanto sta facendo per il mondo. E per la bellezza e la cultura di Taormina". Così il sindaco Eligio Giardina ha commentato la scelta del premier Renzi. "Noi siamo pronti e qualificati - ha aggiunto - anche ad affrontare questa sfida da fare tremare i polsi. Ma i siciliani siamo abituati alle grandi sfide e spesso le vinciamo. E vinceremo anche questa".