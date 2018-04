Francia, video mostra polizia cacciare migrante incinta giù da treno

Poliziotti francesi che trascinano fuori da un treno una migrante incinta . E' quanto mostra un video pubblicato da tre studenti francesi che ha fatto indignare il Web. La donna viene presa dagli agenti per le braccia e per le gambe dopo un controllo che avviene tra grida e proteste. Secondo quanto scrive il quotidiano Nice-Matin , la migrante viaggiava con la famiglia su un convoglio proveniente da Ventimiglia ed è stata costretta a scendere a Mentone .

"Dovete scendere, scendete!", gridano gli agenti nel video a un uomo che risponde in inglese: "Perché mi arrestate? Sono con mia moglie, è incinta". L'uomo, scrive ancora Nice-Matin, si rifiuta di consegnare i documenti e gli agenti decidono di far scendere la famiglia a Mentone. La situazione degenera rapidamente tra le grida dell'uomo: "Non toccate mia moglie, è incinta!". La donna accusa un malore e viene quindi trascinata sulla banchina della stazione.



Le immagini sono state girate con il cellulare da tre studenti di Cannes che rientravano da Ventimiglia proprio per un reportage sulla situazione dei migranti al confine italo-francese. Anche i tre giovani sono stati controllati dalla polizia. Il video, girato a febbraio, era stato poi inviato all'Osservatorio nazionale sulle violenze della polizia. Il 27 marzo è finito su internet, scatenando polemiche e indignazione.