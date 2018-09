5 settembre 2018 16:12 Francia: troppi alpinisti sul monte Bianco, dal 2019 servirà un permesso Soltanto 214 persone al giorno potranno salire sulla vetta più alta dʼEuropa. Ma alcune guide non sono dʼaccordo

A partire dal 2019, la Francia imporrà un limite giornaliero di 214 persone che vogliono salire o scalare il monte Bianco. La misura è per limitare l'affollamento e quindi i rischi per le persone. "Una decisone difficile ma comprensibile. Bisogna essere preparati per certe vette", ha detto Jean-marc Peillex, sindaco di Saint-Gervais-les-Baines, cittadina dove inizia il percorso per la montagna, la più alta d'Europa con i suoi 4.808 metri.

Norma anti-sovraffollamentoDopo l'introduzione della prenotazione obbligatoria al rifugio del Goûter di inizio stagione, il più in alto sulla via per la vetta, ecco un'altra restrizione che verrà messo in atto. Sono in media oltre 300 al giorno i visitatori che salgono a godere del panorama mozzafiato, nonostante il pericolo frane. Da inizio anno sono morte 16 persone sulla via.