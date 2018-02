Francia, ondata di gelo e neve: Parigi bloccata dal traffico

Situazione eccezionale in Francia a causa delle abbondanti nevicate, che hanno paralizzato in particolare l'Ile de France, la regione attorno a Parigi. Il ministero degli Interni ha chiesto agli automobilisti di non prendere le auto private: "Siamo di fronte a una situazione eccezionale", ha affermato il portavoce degli Interni, "la nostra consegna agli automobilisti è di non prendere la loro auto". Già 200 chilometri di code attorno a Parigi.