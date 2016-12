Francia, ok a legge sulla "disconnessione": si potranno ignorare mail e telefonate fuori dall'orario di lavoro

A regolamentare il diritto all'"offline" è l'articolo 55 della legge francese, che stabilisce l'obbligo per l'azienda (con più di 50 dipendenti) di accordarsi con i sindacati sulle modalità di "disconnessione". Non solo: al dipendente non potranno essere inviate mail, comunicazioni, messaggi o telefonate al di fuori dell'orario di lavoro.



C'è però un aspetto della legge che non convince del tutto: le aziende che non intendono adeguarsi, non riceveranno alcuna sanzione. I sindacati si dicono comunque soddisfatti del risultato ottenuto. E in Italia? Anche da noi esiste una proposta simile: il disegno di legge cosiddetto "sul lavoro agile", approvato dalla commissione in Senato, prevede il diritto alla disconnessione.