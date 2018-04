Francia, museo scopre che più delle metà dei suoi quadri sono falsi

Scoprire di possedere un falso è una tragedia per qualsiasi direttore di un museo o di una galleria. Figuriamoci venire a conoscenza che più della metà della propria collezione è contraffatta. E' quello che è successo a un museo di Elne, a sud della Francia: il Musée Terrus ha scoperto che 82 quadri in esposizione non sono dell'artista Étienne Terrus a cui è dedicato il museo. Il sindaco del comune, Yves Barniol, ha definito la notizia "un disastro" e ha chiesto scusa a tutti coloro che hanno visitato la struttura negli ultimi anni.