Francia, campeggi sgomberati per inondazioni: fermati 2 responsabili

Due responsabili tedeschi dell'associazione proprietaria del terreno nel quale sorgeva la colonia di vacanze travolta giovedì dalle forti piogge nel sud della Francia sono stati posti in stato di fermo. Il campeggio era infatti in una zona a rischio inondazioni e non aveva ottenuto l'autorizzazione delle autorità locali. Nell'alluvione del camping sono rimasti feriti nove bambini, mentre un 75enne è disperso.