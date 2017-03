Francia,bufera su ministro Interno:assunse le figlie di 15 e 16 anni

Il ministro dell'Interno francese, Bruno Le Roux, è stato convocato dal premier Bernard Cazeneuve per rispondere delle notizie diffuse da una trasmissione di TF1, "Quotidien", secondo cui avrebbe impiegato come sue assistenti parlamentari le figlie di 15 e 16 anni. Le due ragazze avrebbero cominciato a lavorare per il padre in Parlamento quando erano ancora al liceo con contratti a termine, per una somma totale di 55.000 euro.