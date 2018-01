Fox-Sky, authority Gb: acquisizione "non è nell'interesse pubblico"

L'acquisizione da parte di Fox del restante 61% di Sky "non è nell'interesse pubblico" britannico. Lo ha stabilito in via preliminare l'Autorità per la concorrenza e il mercato del Regno Unito (Cma), secondo la quale l'accordo, nei termini attualmente sul tavolo, rappresenta una minaccia al pluralismo dei media e rischia di dare alla famiglia Murdoch eccessiva influenza sull'opinione pubblica e sull'agenda politica del Paese.