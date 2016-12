Forte terremoto in Giappone, sospesa attività centrale nucleare

Un terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato in Giappone, nella regione di Tokyo. Lo riporta il Centro meteorologico giapponese precisando che non è stata diffusa alcuna allerta tsunami. L'epicentro del sisma è a 40 chilometri di profondità nei pressi di Ibaraki, a nord della capitale giapponese. Per precauzione una centrale nucleare nella zona ha sospeso le sue attività.