Etiopia, esplosione durante il comizio del neopremier: 83 feriti

Le immagini trasmesse dalle tv hanno mostratoo Abiy Ahmed mentre, indenne, viene scortato via dalla piazza dalle sue guardie del corpo. La polizia ha aperto un'inchiesta e per ora l'attentato non è stato rivendicato.



Stando a quanto riferito dal capo di gabinetto del governo, Fitsum Arega, sei feriti sono in condizioni critiche.