Ema, l'Olanda: "Pronti per accogliere l'agenzia, yes we can"

"L'Olanda è pronta per accogliere l'Agenzia europea del farmaco Ema". Lo ha detto il vicepremier olandese Hugo De Jonge, aggiungendo: "Rispetteremo i tempi e assicureremo l'operatività dell'agenzia, yes we can, yes we will ('sì possiamo, sì riusciremo')". Smorza gli entusiasmi invece Giovanni La Via, capo delegazione della missione di eurodeputati giunti ad Amsterdam: "Si rischiano ritardi che, se superiori a un mese, creeranno problemi".