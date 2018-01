Ema, governo italiano: ricorso alla Corte Ue per dati incompleti

Il governo italiano c onferma che nelle prossime ore l'Avvocatura dello Stato presenterà ricorso presso la Corte di giustizia europea in merito alla assegnazione ad Amsterdam della sede di Ema attraverso una decisione nella sostanza assunta dal Consiglio europeo. Lo comunicano fonti di Palazzo Chigi. Il ricorso chiederà di verificare se la decisione su Amsterdam non sia da considerarsi viziata da informazioni incomplete sulla sede dell'agenzia.

Gozi: doveroso per il governo presentare il ricorso - "Abbiamo ritenuto doveroso lavorare sul ricorso soprattutto alla luce degli elementi emersi ad Amsterdam. Quindi alla luce di questi elementi abbiamo ritenuto doveroso lavorare sul ricorso per chiedere una verifica alla Corte di giustizia". Lo ha detto a Radio Radicale il sottosegretario alle politiche comunitarie Sandro Gozi. "C'erano - aggiunge - le condizioni o no per la candidatura di Amsterdam? Se non c'erano quella del governo olandese è stata una presentazione fuorviante? Quella finale è una decisione che è stata sviata? Abbiamo considerato un atto dovuto presentare il ricorso, abbiamo ritenuto doveroso presentare il ricorso sapendo che è una valutazione molto difficile. Era necessario presentare il ricorso e su questo stiamo lavorando".