Egitto, scoperte sei mummie e oltre mille statue in una tomba di faraoni a Luxor

Sei mummie sono state scoperte in una tomba nei pressi di Luxor in Egitto. Sono state rinvenute anche diverse tombe in legno e oltre mille statue funerarie in un sepolcro risalente a circa 3.500 anni fa. Il sito, scoperto nella necropoli di Draa Abul Nagaa vicino alla più nota Valle dei Re, apparteneva a un nobile che svolgeva le funzioni di giudice cittadino.