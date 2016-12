Trovata la mummia di Nefertari: la leggendaria regina in una teca nelle sale del museo Egizio a Torino

Lo studio pubblicato su Plos One scrive infatti che, secondo studi e analisi, le gambe della regina, oggi esposte in una teca, sono tra i resti conservati nella sconfinata raccolta della città sabauda, tra statue, dipinti e naturalmente mummie e sarcofagi.



Gli esperti prendono in esame una serie di fattori per dimostrare che quei resti appartengono al personaggio diventato leggenda: dalla lunghezza delle ossa all'età, alle caratteristiche fisiche. Per l'identificazione sono state effettuate sofisticate analisi chimiche, antropologiche, genetiche, oltre alla datazione al radiocarbonio. Inoltre, dalle verifiche risulta che i materiali utilizzati per imbalsamare le gambe siano in linea con i metodi usati nella mummificazione del XIII secolo avanti Cristo.



La tomba di Nefertari era stata individuata all'inizio del secolo scorso, nella Valle delle Regine, dall'archeologo Ernesto Schiaparelli, che ritrovò il sarcofago distrutto, anch'esso conservato proprio a Torino, come anche le calzature e alcuni frammenti del corredo funebre. Rimanevano anche alcune parti del corpo, e oggi sono state individuate proprio le ossa che sono riconducibili alla figura della regina.



Le analisi dicono che si tratta di una donna tra i 40 e i 50 anni, e accanto a lei c'erano probabilmente altre mummie. Secondo gli esperti, i resti furono smembrati, ma tutte le verifiche effettuate portano alla conclusione che quelle ossa appartengono proprio a lei, alla sovrana d'Egitto.