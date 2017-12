Ecco chi è Inés Arrimadas, la "vincitrice" delle elezioni catalane

Ciudadanos primo partito catalano - Il partito centrista di Arrimadas, decisamente contrario alla secessione, odiato dagli indipendentisti, è diventato, in termini di voti espressi, il primo partito della Catalogna, e con i repubblicani di sinistra (Erc) del vicepresidente destituito Oriol Junqueras è testa a testa per il numero di seggi in Parlamento alle elezioni.



Chi è Inés Arrimadas - Arrimadas, sposata con un ex deputato indipendentista, Xavier Cimas, è un avvocato e vive in Catalogna da una decina di anni. E' perfettamente bilingue spagnolo-catalano, ma i suoi interventi in Parlament sono sempre rigorosamente in spagnolo, riconosciuta come una delle lingue ufficiali in Catalogna. E' una tifosa sfegatata del Barcellona ed uno dei suoi idoli è l'ex allenatore del Barça (ora del Manchester City) Pep Guardiola, uno dei testimonial degli indipendentisti catalani.



Considerata una perfezionista, ha puntato la sua campagna elettorale, oltreché sull'unità della Spagna, sulla frattura sociale della Catalogna, che spende milioni per un'indipendenza irraggiungibile invece che per i poveri e i disoccupati, in aumento specie tra i giovani catalani.