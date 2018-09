"Il diritto d'autore tutela la cultura di tutti i cittadini europei. Senza tale tutela, l'autore non ha più la forza economica di poter sostenere lo sforzo creativo di una vita dedicata alla cultura". Parole del maestro Ennio Morricone, per il quale "il voto sulla direttiva sul diritto d'autore costituisce per il Parlamento europeo una opportunità unica per correggere una delle principali storture del mercato digitale e dare un forte segnale a difesa della dignità del lavoro di tutti gli autori".