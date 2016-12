Dimenticata in auto per sei ore bimba di 6 mesi muore in Oregon

20:00 - Una bimba di sei mesi è morta negli Stati Uniti dopo essere stata dimenticata in auto per circa sei ore. E' successo a Hillsboro, nell'Oregon. A lasciarla nella vettura sarebbe stato il padre. Proprio lui ha dato l'allarme dopo averla trovata, in arresto cardiaco, nel parcheggio del campus della Intel, dove l'uomo lavora. Inutile la corsa verso l'ospedale: la neonata è morta poco dopo. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.

Quando i paramedici sono arrivati sul posto, hanno trovato sia il padre della piccola, impiegato all'Intel, sia la madre, che stava praticando un massaggio cardiaco alla bimba: al momento non è quindi chiaro quando la mamma della bimba sia arrivata nel parcheggio, né se sia stato il padre a chiamarla dopo aver trovato la bimba agonizzante e, in questo caso, perché abbia aspettato prima di allertare i soccorsi.



Per il momento lo sceriffo non ha preso provvedimenti nei confronti di nessuno dei due genitori, i quali saranno però presto interrogati per chiarire la dinamica dell'accaduto.